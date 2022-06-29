Байден заявил о намерении добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова
- AP
«Наше трёхстороннее сотрудничество, на мой взгляд, имеет ключевое значение для достижения нашей общей цели, включая полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а также обеспечение свободных и открытых регионов Индийского и Тихого океанов», — цитирует его ТАСС.
Кроме того, Байден выразил обеспокоенность разработками баллистических ракет Северной Кореей, а также потенциальным проведением ядерного испытания.
Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что власти США дадут мощный ответ на новые ядерные испытания КНДР.