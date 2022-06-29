Байден заявил о намерении добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова

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США, Южная Корея и Япония нацелены совместно приступить к полной денуклеаризации Корейского полуострова и обеспечению свободного и открытого Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом заявил американский президент Джо Байден на встрече с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем и премьером Японии Фумио Кисидой.
Байден заявил о намерении добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова
  • AP

«Наше трёхстороннее сотрудничество, на мой взгляд, имеет ключевое значение для достижения нашей общей цели, включая полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а также обеспечение свободных и открытых регионов Индийского и Тихого океанов», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, Байден выразил обеспокоенность разработками баллистических ракет Северной Кореей, а также потенциальным проведением ядерного испытания.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что власти США дадут мощный ответ на новые ядерные испытания КНДР.

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