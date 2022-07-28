В ООН призвали власти КНДР воздержаться от агрессивной риторики на тему ядерного оружия

ООН выступает против риторики, содержащей посылы о возможности применения ядерного оружия. Об этом на брифинге заявил заместитель официального представителя Генсека организации Фархан Хак.

«Мы против любой риторики, касающейся использования подобного смертоносного оружия, и продолжаем призывать к возобновлению переговоров по мирной денуклеаризации Корейского полуострова», — цитирует его РИА Новости.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее готовностью в любой момент быстро и точно мобилизовать свои «силы сдерживания ядерной войны».

Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявлял, что Соединённые Штаты, Южная Корея и Япония нацелены совместно приступить к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что власти США дадут мощный ответ на новые ядерные испытания КНДР.