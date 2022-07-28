В ООН призвали власти КНДР воздержаться от агрессивной риторики на тему ядерного оружия
- Legion-Media
«Мы против любой риторики, касающейся использования подобного смертоносного оружия, и продолжаем призывать к возобновлению переговоров по мирной денуклеаризации Корейского полуострова», — цитирует его РИА Новости.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее готовностью в любой момент быстро и точно мобилизовать свои «силы сдерживания ядерной войны».
Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявлял, что Соединённые Штаты, Южная Корея и Япония нацелены совместно приступить к полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что власти США дадут мощный ответ на новые ядерные испытания КНДР.