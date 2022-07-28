«Рёнхап»: Ким Чен Ын пригрозил Сеулу ядерным оружием

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Лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил Южной Кореи готовностью в любой момент быстро и точно мобилизовать свои «силы сдерживания ядерной войны».

Об этом информирует агентство «Рёнхап» со ссылкой на государственные северокорейские СМИ.

«Сейчас наши вооружённые силы полностью готовы реагировать на любой кризис, и средства ядерного сдерживания нашей страны также находятся в состоянии полной готовности верно, точно и быстро мобилизовать свою абсолютную мощь для выполнения своей миссии», — заявил северокорейский лидер на праздновании годовщины перемирия в Корейской войне.

Он также подчеркнул, что власти Южной Кореи не правы в их уверенности в том, что их страна способна совершить «превентивный удар» по КНДР и нейтрализовать хотя бы часть её военного потенциала.

«Такая опасная попытка будет немедленно пресечена мощной силой, а режим (президента Южной Кореи. — RT) Юн Сок Еля и его армия будут уничтожены», — констатировал Ким Чен Ын.

Ранее в МИД КНДР выразили обеспокоенность, что совместные учения военных Соединённых Штатов и Южной Кореи могут вызвать «новую Корейскую войну».

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