МИД КНДР: совместные учения США и Южной Кореи могут вызвать «новую Корейскую войну»

В МИД КНДР выразили обеспокоенность, что совместные учения военных Соединённых Штатов и Южной Кореи могут вызвать «новую Корейскую войну».

«Никто не может предсказать, когда различные (военные учения. — RT), фактически репетиции войны, которые проводят США и Южная Корея, разрастутся до второй Корейской войны», — приводит РИА Новости заявление МИД КНДР.

В ведомстве отметили, что учения представляют угрозу безопасности и являются одним из основных факторов, приводящих к обострению ситуации на Корейском полуострове.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти США дадут мощный ответ на новые ядерные испытания КНДР.