Президенты США и Южной Кореи высказались за расширение оборонного сотрудничества

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Президенты США и Южной Кореи Джо Байден и Юн Сок Ёль заявили о намерении продолжить развитие двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.
Президенты США и Южной Кореи высказались за расширение оборонного сотрудничества
  • AP

«Учитывая угрозу со стороны КНДР, лидеры двух стран согласились начать дискуссии по расширению масштабов совместных военных учений и тренировок на Корейском полуострове», — говорится в совместном заявлении по итогам переговоров.

Стороны также условились принимать необходимые меры для сдерживания дестабилизирующих действий КНДР, в том числе в сфере киберпространства.

Ранее стало известно, что Южная Корея испытала собственную тяжёлую торпеду «Тигровая акула» в Японском море.

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