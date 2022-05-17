Южная Корея испытала тяжёлую торпеду собственной разработки

Южная Корея испытала собственную тяжёлую торпеду «Тигровая акула» в Японском море, сообщило Управление по качеству оборонных технологий Республики Корея.

Торпеду запустили с подводной лодки класса «Чан Бого — 3», целью испытаний была проверка работы оружия перед массовым производством.

«Данные испытания очень важны, поскольку они подтвердили качество тяжёлой управляемой торпеды южнокорейской разработки», — сказал руководитель центра по управляемым системам вооружения Чан Бон Ги, слова которого приводит агентство «Рёнхап».

В сентябре 2021 года в Сеуле заявили, что разработка баллистических ракет на подводных лодках может помочь сдержать провокации со стороны КНДР.