Президент Южной Кореи заявил, что разработка БРПЛ поможет в борьбе с провокациями КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что разработка баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) может помочь сдержать провокации со стороны КНДР.

Об этом пишет агентство «Рёнхап».

По словам южнокорейского лидера, проведённые успешные испытания БРПЛ продемонстрировали, что Южная Корея обладает «достаточным сдерживающим фактором, чтобы справиться с северокорейскими провокациями».

Ранее Южная Корея успешно произвела запуск баллистической ракеты с подводной лодки.

Утром 15 сентября появилась информация, что из КНДР в сторону Японского моря была запущена ракета, которая могла быть баллистической.

Отмечается, что запущенный объект упал за пределами японской экономической зоны.