Президент Южной Кореи заявил, что разработка БРПЛ поможет в борьбе с провокациями КНДР
- Reuters
Об этом пишет агентство «Рёнхап».
По словам южнокорейского лидера, проведённые успешные испытания БРПЛ продемонстрировали, что Южная Корея обладает «достаточным сдерживающим фактором, чтобы справиться с северокорейскими провокациями».
Ранее Южная Корея успешно произвела запуск баллистической ракеты с подводной лодки.
Утром 15 сентября появилась информация, что из КНДР в сторону Японского моря была запущена ракета, которая могла быть баллистической.
Отмечается, что запущенный объект упал за пределами японской экономической зоны.