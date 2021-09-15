Президент Южной Кореи заявил, что разработка БРПЛ поможет в борьбе с провокациями КНДР

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что разработка баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) может помочь сдержать провокации со стороны КНДР.
Президент Южной Кореи заявил, что разработка БРПЛ поможет в борьбе с провокациями КНДР
  • Reuters

Об этом пишет агентство «Рёнхап».

По словам южнокорейского лидера, проведённые успешные испытания БРПЛ продемонстрировали, что Южная Корея обладает «достаточным сдерживающим фактором, чтобы справиться с северокорейскими провокациями».

Ранее Южная Корея успешно произвела запуск баллистической ракеты с подводной лодки.

Утром 15 сентября появилась информация, что из КНДР в сторону Японского моря была запущена ракета, которая могла быть баллистической.

Отмечается, что запущенный объект упал за пределами японской экономической зоны.

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