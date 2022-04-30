В МИД России высказались о планах AUKUS в сфере гиперзвукового оружия

Планы оборонного партнёрства США, Великобритании и Австралии AUKUS в сфере гиперзвукового оружия вызывают вопросы о задачах развёртывания данных систем, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

По его словам, сам факт создания гиперзвуковых вооружений международным договорённостям не противоречит.

«Однако в каждом конкретном случае встают вопросы о том, под какие задачи разрабатываются такие системы, для развёртывания в каких регионах и в каких масштабах», — цитирует ТАСС Ермакова.

Ранее замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что планы Канады, Японии и Новой Зеландии вести диалог с AUKUS говорят об их желании привнести военный потенциал НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион.