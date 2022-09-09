военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В США заявили о намерении добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова

Короткая ссылка
Власти США не вынашивают враждебных намерений в отношении КНДР, однако решительно настроены принимать меры по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В США заявили о намерении добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова
  • Gettyimages.ru

«США по-прежнему нацелены на продолжение тесной координации с союзниками и партнёрами для реагирования на угрозу со стороны КНДР и на достижение общей цели — полной денуклеаризации Корейского полуострова», — цитирует её ТАСС.

Жан-Пьер подчеркнула, что американская сторона не настроена враждебно по отношению к Северной Корее.

Она также заявила о готовности Вашингтона к проведению встречи с Пхеньяном без предварительных условий.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын провозгласил Северную Корею ядерной державой.

Согласно новому закону, допускается нанесение превентивного ядерного удара со стороны государства по противнику в случае, если в Пхеньяне сочтут угрозу неизбежной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить