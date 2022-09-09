В США заявили о намерении добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова

Власти США не вынашивают враждебных намерений в отношении КНДР, однако решительно настроены принимать меры по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«США по-прежнему нацелены на продолжение тесной координации с союзниками и партнёрами для реагирования на угрозу со стороны КНДР и на достижение общей цели — полной денуклеаризации Корейского полуострова», — цитирует её ТАСС.

Жан-Пьер подчеркнула, что американская сторона не настроена враждебно по отношению к Северной Корее.

Она также заявила о готовности Вашингтона к проведению встречи с Пхеньяном без предварительных условий.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын провозгласил Северную Корею ядерной державой.

Согласно новому закону, допускается нанесение превентивного ядерного удара со стороны государства по противнику в случае, если в Пхеньяне сочтут угрозу неизбежной.