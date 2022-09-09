В США заявили о намерении добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова
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«США по-прежнему нацелены на продолжение тесной координации с союзниками и партнёрами для реагирования на угрозу со стороны КНДР и на достижение общей цели — полной денуклеаризации Корейского полуострова», — цитирует её ТАСС.
Жан-Пьер подчеркнула, что американская сторона не настроена враждебно по отношению к Северной Корее.
Она также заявила о готовности Вашингтона к проведению встречи с Пхеньяном без предварительных условий.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын провозгласил Северную Корею ядерной державой.
Согласно новому закону, допускается нанесение превентивного ядерного удара со стороны государства по противнику в случае, если в Пхеньяне сочтут угрозу неизбежной.