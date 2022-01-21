«Опасная черта»: почему в КНДР заговорили о пересмотре отношений с США

Руководство КНДР заявило, что власти США предприняли враждебные шаги и попытались лишить республику «её права на самооборону». В Пхеньяне считают, что военная угроза со стороны США достигла «опасной черты», и это больше нельзя игнорировать. Власти также констатировали, что конфронтация с Соединёнными Штатами принимает затяжной характер, и не исключили, что двусторонние договорённости, направленные на нормализацию отношений между государствами, могут быть пересмотрены. Эксперты полагают, что речь, скорее всего, идёт об отказе от соглашений, заключённых Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. При этом аналитики не исключают, что демонстративные шаги Пхеньяна, такие как ракетные пуски, призваны привлечь к проблеме внимание мирового сообщества.

Власти Северной Кореи обвинили США в совершении враждебных шагов и попытках лишить республику права на самооборону. Это заявление было опубликовано Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК) по итогам шестого заседания Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи VIII созыва под председательством северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«За последние несколько лет, прошедшие после саммита КНДР и США, Вашингтон провёл сотни военных манёвров, поставляя в Южную Корею сверхсовременные вооружения и размещая стратегическое ядерное оружие в районе Корейского полуострова, угрожая тем самым нашему государству», — говорится в сообщении, текст которого цитирует ТАСС.

Ким Чен Ын

AFP

© STR / KCNA VIA KNS

В Пхеньяне считают, что «враждебная политика и военная угроза со стороны США достигли опасной черты, которую больше нельзя игнорировать». Кроме того, северокорейские политики считают, что конфронтация с Вашингтоном приобретает «затяжной характер».

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Руководство республики также сообщило о решении начать работу по укреплению национальной обороны, используя «физические средства, способные эффективно контролировать враждебные действия США против КНДР, которые становятся всё более серьёзными день ото дня».

В этой связи «соответствующим органам дано указание пересмотреть меры по укреплению доверия (между Пхеньяном и Вашингтоном. — RT), которые КНДР приняла по собственной инициативе, и подробно изучить вопрос о возобновлении всех временно приостановленных видов деятельности», говорится в сообщении информагентства.

Как предположил в комментарии RT заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов, речь может идти об отходе Пхеньяна от тех устных договорённостей, которых достигли Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

«К сожалению, такая ситуация допускалась, и в определённой степени была ожидаема. Впрочем, ещё нужно увидеть реальные шаги. Если КНДР начнёт серьёзные оружейные испытания, можно будет говорить о завершении относительно спокойного периода на Корейском полуострове. Последнее ядерное испытание северяне проводили в 2017 году, с тех пор проявляли сдержанность», — говорит аналитик.

В свою очередь, научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов предлагает не торопиться с выводами, поскольку Пхеньян пока не объявлял о каком-то конкретном шаге.

«Ключевой момент здесь — КНДР пока только изучает возможность пересмотра своих добровольных обязательств. Впрочем, если северяне даже передумают, они ничего не нарушат. Мораторий на ядерные испытания, а также испытания межконтинентальных баллистических был объявлен Ким Чен Ыном в качестве жеста доброй воли», — напомнил эксперт.

«Продолжает развивать запрещённые программы»

Напомним, предыдущий виток напряжённости на Корейском полуострове пришёлся на первый год президентства республиканца Дональда Трампа. В 2017-м Пхеньян провёл серию испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), а также водородного боезаряда для неё.

Тогда отношения между Пхеньяном и Вашингтоном сильно обострились — аналитики не исключали начала вооружённого противостояния.

Однако в 2018 году в диалоге наметился перелом, чему поспособствовало избрание на пост президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, выступавшего за мирное разрешение противоречий. Первый саммит северокорейского и американского лидеров прошёл в Сингапуре в том же году. Пхеньян взял тогда на себя обязательство избавиться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

AP

© Evan Vucci, File

Однако встречных шагов с американской стороны так и не последовало — Вашингтон настаивал, чтобы ядерное разоружение КДНР было проведено до снятия экономических санкций с республики, а не шло параллельно с этим процессом. Последующие встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа в 2019 году не дали практических результатов.

Новая администрация Белого дома не предприняла заметных усилий по налаживанию диалога с Пхеньяном. На этом фоне северокорейская сторона активизировала работу над новыми вооружениями.

Так, в середине января ЦТАК и англоязычная версия издания Voice of Korea сообщили о завершении в КНДР испытаний собственного гиперзвукового ракетного комплекса. В Токио и Сеуле тогда подтвердили, что 11 января северокорейская сторона действительно тестировала оружие, которое достигло гиперзвуковой скорости. По оценкам японских и южнокорейских наблюдателей, ракета развила скорость в 10 Махов.

Этому испытанию предшествовали два аналогичных пуска — в сентябре 2021 года и 5 января 2022 года.

Действия Пхеньяна не остались незамеченными в США. Так, в начале января глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что «противоправные ядерная и ракетная программы КНДР представляют собой постоянную угрозу».

Вскоре Минфин США внёс пять граждан КНДР и одного россиянина в список лиц, которых Вашингтон считает причастными к распространению оружия массового уничтожения.

«Недавние ракетные запуски со стороны КНДР — очередное свидетельство того, что страна продолжает развивать запрещённые программы, несмотря на призывы международного сообщества к дипломатическому урегулированию и денуклеаризации», — заявил заместитель министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Брайан Нельсон, комментируя это решение.

Энтони Блинкен

AP

© Alex Brandon, Pool

В свою очередь, Блинкен назвал российскую компанию «Парсек» «ключевым источником» компонентов для ракетной программы КНДР.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в Москве данное заявление рассматривается как «абсолютно недопустимое и неприемлемое».

«Лишь демонстрируют готовность к диалогу»

По мнению экспертов, в сложившейся ситуации на Пхеньян вряд ли подействует угроза новых санкций — Северная Корея и так находится в практически полной экономической блокаде.

«КНДР обложена такими массированными санкциями, что их уже просто невозможно ещё чем-то дополнить. Мало того, Северная Корея ещё и усилила эту блокаду в рамках борьбы с пандемией коронавируса — страна ввела режим непроницаемой самоизоляции, наглухо закрыла границу. Это вызвало большое удивление на Западе. И эти меры даже более негативно повлияли на экономику страны, чем западные рестрикции», — отметил Воронцов.

По его словам, в этих условиях ракетные пуски КНДР в глазах Запада выглядят ещё более необычно, поскольку это означает, что в республике продолжает развиваться военная промышленность.

«А военно-технический комплекс — это целый блок крупных отраслей промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Это подтверждение того, что, несмотря на изоляцию, северокорейский промышленный сектор находится в неплохом положении», — пояснил эксперт.

Запуск МБР

AFP

© KCNA VIA KNS

Похожей точки зрения придерживается и Константин Асмолов. Он также обратил внимание на то, что КНДР уже давно живёт в условиях блокады.

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«Сначала барьером были санкции, а потом сама республика ушла на два года на самоизоляцию. Понятно, что это даётся непросто, но КНДР старается создать самодостаточную экономику», — отметил эксперт.

При этом Пхеньян продолжил оружейные испытания. Так, 14 января КНДР запустила неопознанный снаряд в восточном направлении, о чём сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на военных республики.

Спустя три дня северокорейская сторона провела тестовый пуск тактических управляемых ракет.

Эти шаги Пхеньяна стали темой телефонных переговоров спецпредставителя США по КНДР Сун Кима с генеральным директором департамента Азии и Океании МИД Японии Фунакоси Такэхиро и спецпредставителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком.

Как сообщили в Госдепе, представитель Вашингтона «выразил обеспокоенность по поводу ракетных запусков Пхеньяна, которые были произведены в нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и завершили серию запусков баллистических ракет, осуществлённых КНДР в этом месяце».

«Сун Ким призвал КНДР прекратить свою незаконную и дестабилизирующую деятельность и вместо этого начать диалог, подчеркнув неизменную открытость США к встрече с представителями КНДР без каких-либо предварительных условий», — подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.

Здание Госдепа США

AP

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При этом эксперты сомневаются в том, что Вашингтон действительно настроен на переговоры с Пхеньяном.

«Администрация Байдена чётко понимает, что Северная Корея вряд ли развяжет войну, поскольку её потенциал — это потенциал ядерного сдерживания. А Белый дом в переговорах не заинтересован — он занят более актуальными для него вопросами», — пояснил Константин Асмолов.

В свою очередь, Александр Воронцов полагает, что недавнюю серию ракетных пусков КНДР можно расценивать как сигнал американской стороне и другим государствам.

«Сегодня американские политики лишь демонстрируют свою готовность к диалогу, но исходят из того, что КНДР должна первой пойти на уступки, основная из которых — ядерное разоружение. Однако Пхеньян такая узкая трактовка не устраивает, и он пытается привлечь к ситуации на Корейском полуострове внимание мировой общественности», — подытожил эксперт.