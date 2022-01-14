Южная Корея сообщила о запуске КНДР неопознанного снаряда в восточном направлении

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Северная Корея запустила неопознанный снаряд в восточном направлении, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военнослужащих.
Южная Корея сообщила о запуске КНДР неопознанного снаряда в восточном направлении
  • AFP

«Северная Корея запустила неопознанный снаряд в восточном направлении, сообщили военные Южной Кореи», — говорится в сообщении агентства.

Подробности пуска не приводятся.

Ранее постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США предложили ввести новые ограничительные меры по линии ООН против КНДР за проведение серии пусков баллистических ракет.

Как сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи, если США продолжат занимать конфронтационную позицию, «КНДР будет вынуждена принять более сильные и определённые ответные меры».

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