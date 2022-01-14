«Рёнхап»: КНДР предупредила о «более жёсткой реакции» в связи с возможными санкциями США

Северная Корея предупредила о «более жёсткой реакции» в связи с возможными санкциями Соединённых Штатов из-за пуска КНДР ракет.

Об этом пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Если США продолжат занимать конфронтационную позицию, КНДР будет вынуждена принять более сильные и определённые ответные меры», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, представитель северокорейского МИД назвал недавние пуски «осуществлением права на самооборону».

Ранее постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США предложили ввести новые ограничительные меры по линии ООН против КНДР за проведение серии пусков баллистических ракет.

По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, 11 января в 07:27 по местному времени (01:27 мск) из внутренних районов КНДР был произведён запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря.

Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Республики Корея Мун Чжэ Ине осудил осуществлённый КНДР новый ракетный пуск.