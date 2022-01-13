Блинкен назвал фирму из России источником товаров для ракетной программы КНДР

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Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал российскую компанию «Парсек» «ключевым источником» товаров и технологий для ракетной программы КНДР.
Блинкен назвал фирму из России источником товаров для ракетной программы КНДР
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Взаимоотношения между О Ён Хо, Романом Анатольевичем Аларом и ООО «Парсек» являются ключевым источником товаров и технологий... для ракетной программы КНДР», — говорится в заявлении Блинкена на сайте Госдепа.

По его словам, гражданин КНДР О Ён Хо в 2016-2021 годах  сотрудничал с «Парсеком» по вопросам акупок кевларовой нити, арамидного волокна, авиационного топлива, подшипников и высокоточных фрезерных станков.

Ранее Соединённые Штаты ввели рестрикции в отношении российской компании «Парсек» и гражданина России Романа Алара, которых Вашингтон считает причастными к нарушению санкционной политики в отношении КНДР.

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