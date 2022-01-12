Минфин США ввёл санкции в отношении россиянина и компании «Парсек»

Соединённые Штаты ввели рестрикции в отношении российской компании «Парсек» и гражданина России Романа Алара, которых Вашингтон считает причастными к нарушению санкционной политики в отношении КНДР.

«Государственный департамент ввёл санкции против гражданина России Романа Анатольевича Алара и российской организации «Парсек», — говорится в заявлении финансового ведомства США.

Отмечается, что рестрикции введены за участие в деятельности или сделках, которые способствовали распространению оружия массового уничтожения или их доставке в КНДР.

Кроме того, в санкционный список добавили четырёх граждан Китая и двух граждан Северной Кореи.

Ранее Соединённые Штаты ввели ограничения в отношении члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика за якобы дестабилизацию и коррупционную деятельность.