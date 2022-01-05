США ввели санкции против члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика

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Соединённые Штаты ввели рестрикции в отношении члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика за якобы дестабилизацию и коррупционную деятельность.
США ввели санкции против члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика
  • ©Pier Marco Tacca/Getty Images

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в санкционный список Милорада Додика... а также подконтрольную ему организацию Alternativna Televizija d.o.o. Banja Luka в ответ на коррупционную деятельность Додика и продолжающиеся угрозы стабильности и территориальной целостности БиГ», — говорится в заявлении финансового ведомства США.

По мнению американской стороны, Додик якобы использовал своё служебное положение в БиГ для накопления личного состояния посредством взяточничества и других форм коррупции. Кроме того, его действия угрожали стабильности, суверенитету и территориальной целостности БиГ.

В ноябре США ввели санкции против иранской компании Emennet Pasargad и шести её сотрудников за попытку вмешательства в президентские выборы в США в 2020 году.

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