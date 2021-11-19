США ввели санкции против граждан Ирана за вмешательство в выборы 2020 года

Соединённые Штаты ввели санкции против иранской компании Emennet Pasargad и шести её сотрудников за попытку вмешательства в президентские выборы в США в 2020 году.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список шесть иранских физических лиц и одно иранское юридическое лицо... за попытку повлиять на президентские выборы в США в 2020 году», — говорится в заявлении Министерства финансов США.

Отмечается, что указанные лица распространяли дезинформацию в социальных сетях, отправляли электронные письма с угрозами и распространяли поддельные видео «в попытке подорвать веру в американские выборы».

В сентябре президент США Джо Байден продлил действие указа об односторонних санкциях против иностранных организаций и лиц за вмешательство в американские выборы ещё на год.