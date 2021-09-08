Байден продлил указ о санкциях за вмешательство в выборы в США на год

Президент США Джо Байден продлил действие указа об односторонних санкциях против иностранных организаций и лиц за вмешательство в американские выборы ещё на год.

О продлении действия исполнительного указа 13848 говорится в заявлении Белого дома.

«Хотя не было никаких доказательств того, что иностранная держава меняла результаты голосования или (влияла. — RT) на подсчёт голосов в ходе каких-либо выборов в США, иностранные государства исторически стремились извлекать выгоду из американской свободной и открытой политической системы», — сообщается на официальном сайте администрации.

Экс-президент США Дональд Трамп три года назад подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы, который обязывает директора национальной разведки оценивать угрозы возможного иностранного вмешательства в выборы.