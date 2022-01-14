Захарова прокомментировала заявление США о «связи» россиянина с ракетной программой КНДР

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепа США о якобы связи россиянина с ракетной программой КНДР.
Захарова прокомментировала заявление США о «связи» россиянина с ракетной программой КНДР
  • Gettyimages.ru

«Рассматриваем как абсолютно недопустимое и неприемлемое с точки зрения культуры межгосударственных контактов заявление руководства американского Госдепартамента о якобы «ключевой роли» российского гражданина Р.А. Алара и компании «Парсек» в поставках комплектующих и технологий для «всей ракетной программы КНДР», — приводится заявление дипломата на сайте МИД России.

Захарова подчеркнула, что Соединённые Штаты, не приводя каких-либо доказательств, пытаются подменить выдумками реальные факты, разбрасываются надуманными и безосновательными обвинениями в том, что Россия содействует развитию северокорейской ракетно-ядерной программы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал российскую компанию «Парсек» «ключевым источником» товаров и технологий для ракетной программы КНДР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить