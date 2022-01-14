Захарова прокомментировала заявление США о «связи» россиянина с ракетной программой КНДР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепа США о якобы связи россиянина с ракетной программой КНДР.

«Рассматриваем как абсолютно недопустимое и неприемлемое с точки зрения культуры межгосударственных контактов заявление руководства американского Госдепартамента о якобы «ключевой роли» российского гражданина Р.А. Алара и компании «Парсек» в поставках комплектующих и технологий для «всей ракетной программы КНДР», — приводится заявление дипломата на сайте МИД России.

Захарова подчеркнула, что Соединённые Штаты, не приводя каких-либо доказательств, пытаются подменить выдумками реальные факты, разбрасываются надуманными и безосновательными обвинениями в том, что Россия содействует развитию северокорейской ракетно-ядерной программы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал российскую компанию «Парсек» «ключевым источником» товаров и технологий для ракетной программы КНДР.