«Рёнхап»: глава КНДР приказал пересмотреть меры по «укреплению доверия» с США

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Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе заседания политбюро распорядился пересмотреть меры по «укреплению доверия» с США.
«Рёнхап»: глава КНДР приказал пересмотреть меры по «укреплению доверия» с США
  • AFP
  • © STR / KCNA

Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Отмечается, что глава КНДР пошёл на такой шаг из-за враждебной, по его мнению, политики Вашингтона.

В Северной Корее пообещали готовиться к длительной конфронтации с США.

Ранее специальный представитель США по Северной Корее Сунг Ким провёл телефонные переговоры со специальным представителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком и генеральным директором департамента Азии и Океании МИД Японии Фунакоси Такэхиро.

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