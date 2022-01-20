«Рёнхап»: глава КНДР приказал пересмотреть меры по «укреплению доверия» с США
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Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Отмечается, что глава КНДР пошёл на такой шаг из-за враждебной, по его мнению, политики Вашингтона.
В Северной Корее пообещали готовиться к длительной конфронтации с США.
Ранее специальный представитель США по Северной Корее Сунг Ким провёл телефонные переговоры со специальным представителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком и генеральным директором департамента Азии и Океании МИД Японии Фунакоси Такэхиро.