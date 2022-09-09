Путин поздравил Ким Чен Ына с 74-й годовщиной образования КНДР

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 74-й годовщины образования КНДР.

Как сообщает ЦТАК, Путин отметил дружественный характер межгосударственных отношений и значительный опыт плодотворного сотрудничества в самых различных сферах.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие всего комплекса конструктивных двусторонних связей — на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности», — говорится в поздравительной телеграмме.

Ранее лидер Северной Кореи заявил о поддержке России и выразил надежду на дальнейшее тесное тактико-стратегическое сотрудничество.

Также сообщалось, что в КНДР намерены усилить сотрудничество с Россией для противостояния США.