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Путин поздравил Ким Чен Ына с 74-й годовщиной образования КНДР

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 74-й годовщины образования КНДР.

Как сообщает ЦТАК, Путин отметил дружественный характер межгосударственных отношений и значительный опыт плодотворного сотрудничества в самых различных сферах.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие всего комплекса конструктивных двусторонних связей — на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности», — говорится в поздравительной телеграмме.

Ранее лидер Северной Кореи заявил о поддержке России и выразил надежду на дальнейшее тесное тактико-стратегическое сотрудничество.

Также сообщалось, что в КНДР намерены усилить сотрудничество с Россией для противостояния США.

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