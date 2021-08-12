В КНДР намерены усилить сотрудничество с Россией для противостояния США
- Reuters
«Мы будем усиливать взаимодействие между КНДР и Россией с целью противостояния США, которые являются общей угрозой», — цитирует ТАСС заявление Син Хон Чхоль
Посол также заявил о цели по развитию стратегических отношений между двумя странами.
По его мнению, КНДР необходимо укреплять государственную обороноспособность и потенциальную способность нанесения «мощного превентивного удара».
Ранее заместитель завотделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон осудила Соединённые Штаты за проведение совместных военных учений.