В КНДР намерены усилить сотрудничество с Россией для противостояния США

Короткая ссылка
Посол КНДР в России Син Хон Чхоль сообщил о намерении Северной Кореи укрепить сотрудничество с российской стороной для противостояния с Соединёнными Штатами.
В КНДР намерены усилить сотрудничество с Россией для противостояния США
  • Reuters

«Мы будем усиливать взаимодействие между КНДР и Россией с целью противостояния США, которые являются общей угрозой», — цитирует ТАСС заявление Син Хон Чхоль

Посол также заявил о цели по развитию стратегических отношений между двумя странами.

По его мнению, КНДР необходимо укреплять государственную обороноспособность и потенциальную способность нанесения «мощного превентивного удара».

Ранее заместитель завотделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон осудила Соединённые Штаты за проведение совместных военных учений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить