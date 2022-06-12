Ким Чен Ын выразил поддержку России в деле защиты достоинства и безопасности

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о поддержке России и выразил надежду на дальнейшее тесное тактико-стратегическое сотрудничество в поздравительной телеграмме российскому лидеру Владимиру Путину.

«Под Вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела по защите достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему северокорейский народ оказывает полную поддержку», — говорится в сообщении, опубликованном Центральным телеграфным агентством.

Ким Чен Ын пожелал Путину крепкого здоровья, а российскому народу — благополучия и процветания. Он подчеркнул, что КНДР намерена дорожить дружественными отношениями с Россией.

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