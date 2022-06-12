Ким Чен Ын выразил поддержку России в деле защиты достоинства и безопасности
«Под Вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела по защите достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему северокорейский народ оказывает полную поддержку», — говорится в сообщении, опубликованном Центральным телеграфным агентством.
Ким Чен Ын пожелал Путину крепкого здоровья, а российскому народу — благополучия и процветания. Он подчеркнул, что КНДР намерена дорожить дружественными отношениями с Россией.