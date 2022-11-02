Командование ВМС США заявило, что не видит для страны угрозы в связи с запуском ракет КНДР
- AFP
«Хотя мы пришли в выводу, что это событие не представляет непосредственной угрозы для США и наших союзников, запуски подчеркивают дестабилизирующее воздействие незаконных программ КНДР в области ОМУ и баллистических ракет», — говорится в заявлении.
Северная Корея в среду, 2 ноября, осуществила запуск по меньшей мере десяти ракет разных типов в сторону Японского моря.
В ответ на это Южная Корея произвела запуски ракет «воздух — земля».
Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что Токио выражает решительный протест властям Северной Кореи в связи с запуском баллистической ракеты в сторону Японского моря.