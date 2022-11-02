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Глава Минобороны Хамада: Япония выражает протест КНДР в связи с запуском ракеты

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Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что Токио выражает решительный протест властям Северной Кореи в связи с запуском баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Как пишет ТАСС, Хамада назвал подобные действия КНДР «недопустимыми».

Ранее стало известно, что Северная Корея произвела запуск неустановленной баллистической ракеты в сторону Японского моря.

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