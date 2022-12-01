«Проверенные механизмы»: как США пытаются навязать союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе свой ядерный зонтик

США намерены укреплять свои возможности по обеспечению ядерной безопасности Японии и Южной Кореи, заявил помощник президента США Джейк Салливан. По его словам, в Вашингтоне разделяют обеспокоенность союзников по поводу развития событий в Восточной Азии и Индо-Тихоокеанском регионе, которые якобы требуют расширения усилий по стратегическому сдерживанию со стороны Соединённых Штатов. По словам экспертов, США искусственно нагнетают напряжённость в регионе, чтобы теснее привязать к себе союзников и поддержать свои интересы по сдерживанию Китая в АТР.

Соединённые Штаты намерены продолжать укрепление своих возможностей по обеспечению ядерной безопасности Японии и Южной Кореи. С таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на конференции, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований.

«В нашем недавно опубликованном Обзоре ядерной политики подчёркивается, что мы разделяем беспокойство наших союзников по поводу того, что развитие ситуации в области безопасности в Восточной Азии и в целом в Индо-Тихоокеанском регионе обуславливает необходимость укрепления расширенного сдерживания со стороны США», — сказал он.

По словам Салливана, Вашингтон ведёт с Токио и Сеулом активную работу по выработке «эффективного набора реальных мер» и конкретных шагов, чтобы укрепить свои расширенные обязательства по стратегическому сдерживанию.

«Сюда входит более заметное присутствие стратегического потенциала США в регионе», — заявил советник Джо Байдена.

Он отказался уточнить, о чём конкретно идёт речь, сославшись на секретность сведений. Вместе с тем чиновник отметил, что в этот процесс входит «более тщательная проработка с союзниками острых вопросов по ядерному оружию» как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

В поисках угроз

Стоит отметить, что США не в первый раз заявляют о готовности использовать свой ядерный арсенал для оказания военной помощи союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так, 16 сентября, Вашингтон пообещал соответствующую поддержку Сеулу, что было зафиксировано в совместном заявлении американских и южнокорейских должностных лиц, входящих в так называемый Совет стратегии расширенного сдерживания. В документе, размещённом на сайте Пентагона, говорится, что Соединённые Штаты намерены расширять стратегическое сдерживание в интересах Республики Корея в том числе за счёт своих ядерных военных средств.

Предлогом для этого заявления послужило решение Верховного народного собрания КНДР принять закон «О политике КНДР в отношении ядерных вооружённых сил», который закрепил за республикой статус ядерной державы, а также продолжающиеся ракетные пуски Пхеньяна.

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Помимо этого, США обозначили свои обязательства перед региональными союзниками в области стратегической безопасности в Обзоре ядерной политики. Её незасекреченная часть была опубликована на сайте Пентагона 27 октября вместе со стратегией национальной обороны. В документе подчёркивается, что Соединённым Штатам необходимо укреплять военное взаимодействие с партнёрами в том числе перед лицом угрозы со стороны КНР. Ведь Китай представляет «наиболее всеобъемлющий и серьёзный вызов для национальной безопасности США», считают в Вашингтоне.

«Принцип комплексного сдерживания предусматривает ещё более тесное сотрудничество с нашей не имеющей аналогов сетью союзников и партнёров для сдерживания агрессии в разных регионах», — пояснил на брифинге глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.

При этом под предлогом всевозможных угроз США оставляют за собой право развивать возможности по ядерному сдерживанию не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и по всему миру.

«В обозримом будущем ядерное оружие сохранит свой уникальный сдерживающий потенциал, который не в состоянии заместить ни один другой элемент военной мощи США», — утверждается в Обзоре ядерной политики.

На «угрозу» союзникам со стороны Китая Пентагон указал и в ежегодном докладе о военной мощи КНР, опубликованном 29 ноября на сайте ведомства. В документе отмечается высокий темп модернизации вооружённых сил страны и расширения её ядерного потенциала. По оценкам американских экспертов, если Пекин продолжит развивать свои оборонные возможности в том же духе, то к 2035 году сможет получить до 1,5 тыс. ядерных боеголовок.

Испытания баллистической ракеты ВМС США в Тихом океане

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© Chris Bishop/U.S. Navy

В Пекине в ответ на нагнетание Соединёнными Штатами ситуации вокруг ядерных возможностей Китая заметили, что Вашингтону необходимо пересмотреть собственную ядерную политику.

«Что американской стороне следует сделать, так это серьёзно переосмыслить свою ядерную стратегию, отказаться от менталитета холодной войны и логики мирового господства, прекратить подрыв глобальной стратегической стабильности... а также продвинуться по пути значительного сокращения своих ядерных арсеналов, чтобы в конечном итоге создать условия для всеобъемлющего ядерного разоружения», — заявил на брифинге 30 ноября официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Он напомнил, что США являются страной с самым большим ядерным арсеналом. При этом Вашингтон продолжает модернизировать свои стратегические силы и укреплять роль ядерного оружия в своей политике национальной безопасности.

«США в последние годы... твёрдо придерживались политики ядерного сдерживания, основанной на возможности первыми применить ядерное оружие», — указал Чжао Лицзянь.

Конфронтационные механизмы

В свою очередь, в России ранее подчеркнули, что США и их союзники гнут свою линию и продвигают конфронтационные механизмы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Они конкурируют с инклюзивными структурами, созданными вокруг АСЕАН, и предполагают милитаризацию этого региона с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая и российских интересов в АТР», — отметил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам Восточноазиатского саммита 13 ноября.

В качестве примера он привёл создание военного блока AUKUS, в который, помимо США, вошли Австралия и Великобритания и куда активно пытаются завлечь Новую Зеландию, Канаду и Японию.

«Налицо тенденция к милитаризации региона путём сопряжения усилий союзников США — Австралии, Новой Зеландии, Японии — с расширением присутствия НАТО в АТР», — констатировал российский министр.

По мнению научного сотрудника Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константина Асмолова, США, раздувая угрозы в АТР и навязывая другим странам свой ядерный зонтик, таким образом стремятся крепче привязать к себе региональных союзников.

«Формально речь идёт о защите от ядерной угрозы КНДР и Китая. Однако на деле это попытка не дать союзникам в регионе следовать самостоятельному пути в организации их собственной безопасности. Ведь если не затащить Японию и Южную Корею под защиту американских стратегических сил, то они будут развивать свои собственные или искать альтернативу в сотрудничестве с другими игроками региона». — пояснил эксперт в беседе с RT.

Помимо этого, заявления США о якобы угрозах в Азиатско-Тихоокеанском регионе делаются ими из стремления развить и поддержать конфронтационную обстановку, считает Асмолов.

«Постоянно настраивая Японию и Республику Корея против КНДР и КНР, США не дают им выстраивать конструктивное сотрудничество и снижать эскалацию в отношениях. Таким образом в Вашингтоне решают свою задачу по формированию военных блоков в регионе, которые в первую очередь направлены против его главного конкурента — Китая. По сути, своими действиями США создают азиатское НАТО для сдерживания и КНР, и России в регионе», — сказал аналитик.

Американские военные в Южной Корее

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На попытки США эскалировать ситуацию в АТР указал в разговоре с RT и сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«США нужны в регионе рычаги давления на Китай. Таковыми могут выступить союзники Вашингтона, которых тот подтаскивает к себе, обещая им всевозможную помощь — от экономической до военной. Задача США — сделать партнёров полностью зависимыми от себя, чтобы затем использовать их для решения своих задач в игре против Пекина. В этом отношении Вашингтон пытается повторить тот же сценарий развития событий, что и в европейском регионе в отношении России», — заметил аналитик.

По его словам, пристальный интерес США к Азиатско-Тихоокеанскому региону объясняется его потенциалом. Ведь это будущий военно-политический и экономический центр мира, а все самые масштабные и развитые экономики будут тут, уверен Блохин.

«Поэтому США хотят застолбить себе местечко, чтобы затем диктовать своё видение дальнейшего развития региона. И осуществить они это хотят, используя проверенные механизмы: пытаются навязать мировым игрокам блоковое мышление, перенеся свой опыт по консолидации сообщества на АТР. В Вашингтоне считают, что если им удалось объединить Запад на антироссийской теме, то подобный подход может сработать и на Востоке, но уже на антикитайской повестке», — резюмировал Блохин.