«Новая сделка невозможна по идеологическим причинам»: как США намерены противодействовать ядерному статусу КНДР

Соединённые Штаты будут использовать свой ядерный арсенал для оказания военной помощи Южной Корее, говорится в совместном заявлении должностных лиц двух государств. В частности, стороны договорились улучшить координацию, чтобы «своевременно и эффективно развёртывать стратегические силы и средства в регионе». Документ стал ответом на принятие КНДР нового закона, по которому Пхеньян снял с себя все ограничения в сфере развития ядерных сил и утвердил концепцию их превентивного применения.

США пообещали усилить военную помощь Южной Корее, в том числе задействовав свои ядерные возможности. Об этом говорится в совместном заявлении американских и южнокорейских должностных лиц, входящих в так называемый Совет стратегии расширенного сдерживания. Документ опубликован на сайте Пентагона.

«Соединённые Штаты подтвердили свою твёрдую и непоколебимую приверженность использованию всего спектра своих военных средств (в том числе ядерных, обычных, противоракетных и других передовых неядерных) для обеспечения расширенного сдерживания в интересах Республики Корея», — отмечается в заявлении.

В частности, американцы обязались улучшить координацию со своим азиатским союзником, «чтобы в дальнейшем своевременно и эффективно развёртывать стратегические силы и средства в регионе».

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Вашингтон пообещал Южной Корее «усилить сдерживание в отношении агрессии КНДР и в более широком смысле противостоять угрозе» со стороны Пхеньяна.

В качестве «наглядной демонстрации» приверженности США подобным обязательствам должностные лица согласились считать совместные учения с участием истребителей пятого поколения F-35A в июле 2022 года и предстоящее развёртывание у берегов Южной Кореи ударной группировки авианосца Ronald Reagan.

Со стороны США свои подписи под заявлением поставили замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль и заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Бонни Дженкинс, от Южной Кореи — заместитель министра национальной обороны Шин Бом Чул и первый замглавы МИД Чо Хён Дон.

В беседе с RT научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов назвал американо-южнокорейское заявление «продолжением давней политической линии Вашингтона».

«Это, скорее, демонстративное заявление на публику, потому что между США и Южной Кореей существует достаточно соглашений, начиная с договора о взаимной обороне», — сказал эксперт.

Совместные учения боевой авиации США и Южной Кореи

AP

© South Korea Defense Ministry

Напомним, что договор о взаимной обороне был подписан в 1953 году. Согласно ему Вашингтон обязался оказывать военную помощь Южной Корее.

Помимо этого, в 1978 году обе стороны создали командование объединёнными войсками. В настоящее время численность американского контингента в республике составляет 28,5 тыс. человек. Группировка ВС США располагает 90 боевыми самолётами, 40 ударными вертолётами и порядка 60 зенитными комплексами Patriot.

«Средство защиты»

Американо-южнокорейское заявление стало ответом на принятие Верховным народным собранием КНДР закона «О политике КНДР в отношении ядерных вооружённых сил», а также на другие действия Пхеньяна, говорят политологи.

Напомним, этот документ был утверждён на прошлой неделе. Он закрепил за Северной Кореей статус ядерной державы и узаконил её право на всестороннее развитие ядерных сил, которым отводится ключевая роль в защите КНДР от внешних угроз.

«Ядерные вооружённые силы КНДР являются мощным средством защиты суверенитета, территориальной целостности и коренных интересов государства, предотвращения войны на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии, обеспечения глобальной стратегической стабильности», — говорится в законе.

Эта инициатива утвердила превентивную концепцию применения атомного арсенала. Пхеньян может использовать ядерные силы в ответ на различные формы нападения на страну или при возникновении реальной опасности агрессии с использованием атомных боеприпасов.

Причём в случае угрозы для командования ядерных войск КНДР удары по враждебным силам будут нанесены «автоматически и немедленно». Ядерному поражению подлежат войска агрессора, «источник провокации» и вражеский командный пункт.

Решение о применении ядерного оружия принимает только руководитель республики. Комментируя новый закон, северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что всестороннее развитие ядерных сил призвано защитить его страну от нападок Вашингтона.

«Какой бы ни была созданная США ситуация в политической и военной сферах на Корейском полуострове, мы не сможем отказаться от ядерного оружия, поскольку необходимо сдерживать ядерное государство США», —сообщил глава Северной Кореи.

При этом в Вашингтоне утверждают, что не вынашивают агрессивных планов в отношении Пхеньяна. Об этом 9 сентября заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В то же время США привержены политике денуклеаризации Корейского полуострова, предполагающей ядерное разоружение КНДР.

Испытательный пуск новой МБР Северной Кореи

AFP

© KCNA VIA KNS

В настоящее время Северная Корея продолжает испытания ракет малой и средней дальности, а также межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Согласно сентябрьскому отчёту американских учёных-атомщиков, у Северной Кореи может быть достаточно ядерного топлива, чтобы создать от 45 до 55 единиц атомного оружия, однако в реальности у республики, скорее всего, есть 20—30 готовых боеголовок.

По другим данным, которые также опубликовали американские эксперты, по состоянию на 2021 год арсенал Северной Кореи мог насчитывать от 67 до 116 единиц ядерного оружия. К 2027 году Пхеньян имеет возможность практически удвоить свой атомный арсенал, считают в США.

Учёные-атомщики Соединённых Штатов также обратили внимание на наличие у КНДР гиперзвукового оружия. В то же время они не склонны переоценивать потенциал ядерных сил Северной Кореи. Например, по их данным, Пхеньян по-прежнему не создал боеспособную боевую часть для МБР.

В комментарии RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк подчеркнул, что Вашингтон в принципе не желает мириться с появлением новой ядерной державы в стратегически важном для него пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

«США категорически против того, чтобы у Пхеньяна было хоть какое-то ядерное оружие, но при этом американцы не готовы давать КНДР какие-либо гарантии безопасности и отменять жёсткий санкционный режим», — констатировал Батюк.

Без компромиссов

Опрошенные RT эксперты полагают, что в ближайшей перспективе напряжённость между США и КНДР продолжит усиливаться, окончательно похоронив попытки разрядить обстановку, предпринятые в 2018—2019 годах при Дональде Трампе.

Как считает Владимир Батюк, принятием закона о ядерных силах Пхеньян дал понять, что отказывается от договорённостей с США, которые были заключены в тот период.

«Сделка состояла в моратории на пуски МБР и ядерные испытания в обмен на отказ ВС США и Южной Кореи от масштабных учений. В прошлом году манёвры были возобновлены. Пхеньян не получил каких-либо объяснений и вполне логично воспринимает эти учения как угрозу», — подчеркнул Батюк.

Историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сингапуре в июне 2018 года

AP

© Evan Vucci

По его словам, Вашингтон последовательно наращивает военно-политическое давление на КНДР, отказываясь идти на уступки, а в ответ Пхеньян прилагает максимум усилий для укрепления своего ракетно-ядерного щита.

«В Пхеньяне прекрасно осознают, что единственный шанс сохранить свой суверенитет состоит в дальнейшем укреплении ядерных сил, в создании новых ракет и боезарядов», — отметил Батюк.

Как полагает аналитик, если США продолжат проводить крупные учения с южнокорейскими войсками и демонстрировать ядерные возможности в регионе, то Вашингтон и Пхеньян могут оказаться на грани вооружённого конфликта. Основную ответственность за деградацию отношений с КНДР Батюк возлагает на администрацию Байдена.

«Действуя в парадигме республиканцев, Трамп пытался договариваться, когда не получалось давить. Байден — либеральный глобалист, который стремится перестроить мир в соответствии с американскими ценностями. Для него новая сделка с Ким Чен Ыном невозможна по идеологическим причинам», — добавил Батюк.

По мнению Константина Асмолова, для возобновления конструктивных переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном в Белый дом должны вернуться республиканцы.

«Как минимум в Америке должна смениться власть. Правда, сейчас многое будет зависеть уже от состояния американо-китайских отношений. КНДР — союзник Пекина и не будет действовать против его интересов. Поладить с Пхеньяном новому американскому лидеру будет ещё сложнее», — сказал Асмолов.

Он прогнозирует, что отношения между США и КНДР будут обостряться. Однако политолог сомневается, что Вашингтон предпримет агрессивные шаги, которые могут спровоцировать Пхеньян на применение ядерного оружия.

«Военные потенциалы Северной Кореи и США с их союзниками несопоставимы. Но в Вашингтоне осознают решимость КНДР защищаться. Для американцев неприемлем любой ядерный удар. Вряд ли они будут доводить ситуацию до этой черты», — подытожил Асмолов.