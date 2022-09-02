Представители Японии, США и Южной Кореи проведут консультации по КНДР

Представители Японии, США и Южной Кореи встретятся в Токио 7 сентября, чтобы провести консультации по ситуации вокруг КНДР.

«На этой встрече мы обменяемся мнениями о недавней ситуации в Северной Корее и подтвердим готовность тесно сотрудничать с США и Южной Кореей», — говорится в пресс-релизе на сайте японского МИД.

Встречу посетят директор департамента Азии и Океании японского МИД Такэхиро Фунакоси, спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на полуострове Ким Гон и спецпредставитель Соединённых Штатов по Северной Корее Сон Ким.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Соединённые Штаты, Южная Корея и Япония нацелены совместно приступить к полной денуклеаризации Корейского полуострова.