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Представители Японии, США и Южной Кореи проведут консультации по КНДР

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Представители Японии, США и Южной Кореи встретятся в Токио 7 сентября, чтобы провести консультации по ситуации вокруг КНДР.
Представители Японии, США и Южной Кореи проведут консультации по КНДР
  • AP
  • © Lee Jin-man

«На этой встрече мы обменяемся мнениями о недавней ситуации в Северной Корее и подтвердим готовность тесно сотрудничать с США и Южной Кореей», — говорится в пресс-релизе на сайте японского МИД.

Встречу посетят директор департамента Азии и Океании японского МИД Такэхиро Фунакоси, спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на полуострове Ким Гон и спецпредставитель Соединённых Штатов по Северной Корее Сон Ким.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Соединённые Штаты, Южная Корея и Япония нацелены совместно приступить к полной денуклеаризации Корейского полуострова

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