В США заявили о планах задействовать ядерные возможности для сдерживания КНДР
Стороны заверили, что возможная ядерная атака со стороны КНДР получит «подавляющий и решительный» отпор.
«США подтвердили нерушимое и незыблемое обязательство задействовать полный спектр своих военных возможностей, включая ядерные, конвенциональные, ракетную оборону и другие передовые неядерные средства, для обеспечения расширенного сдерживания в интересах Республики Корея», — приводит заявление РИА Новости.
Кроме того, США и Южная Корея провели совместные тренировки истребителей пятого поколения F-35A.
Также в документе было упомянуто предстоящее размещение в регионе авианосной ударной группы «Рональд Рейган».
Ранее стало известно, что власти США решительно настроены принимать меры по денуклеаризации Корейского полуострова.