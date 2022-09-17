В США заявили о планах задействовать ядерные возможности для сдерживания КНДР

Соединённые Штаты пообещали Южной Корее задействовать весь спектр своих военных возможностей, включая ядерное оружие, с целью сдерживания Северной Кореи. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран.

Стороны заверили, что возможная ядерная атака со стороны КНДР получит «подавляющий и решительный» отпор.

«США подтвердили нерушимое и незыблемое обязательство задействовать полный спектр своих военных возможностей, включая ядерные, конвенциональные, ракетную оборону и другие передовые неядерные средства, для обеспечения расширенного сдерживания в интересах Республики Корея», — приводит заявление РИА Новости.

Кроме того, США и Южная Корея провели совместные тренировки истребителей пятого поколения F-35A.

Также в документе было упомянуто предстоящее размещение в регионе авианосной ударной группы «Рональд Рейган».

Ранее стало известно, что власти США решительно настроены принимать меры по денуклеаризации Корейского полуострова.