Ким Чен Ын заявил, что КНДР никогда не откажется от ядерного оружия

Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия, даже если её будут ждать за это столетние санкции, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как сообщает агентство «Рёнхап», на седьмой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва он обвинил США в попытках заставить Северную Корею отказаться от права на самооборону, чтобы «свергнуть режим в любое время».

По словам северокорейского лидера, никакие рестрикции не вынудят КНДР отказаться от ядерного оружия.

Ранее в МИД Северной Кореи раскритиковали Генсека ООН Антониу Гутерреша за поддержку призывов западных стран к денуклеаризации Пхеньяна.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты, Южная Корея и Япония нацелены совместно приступить к полной денуклеаризации Корейского полуострова.