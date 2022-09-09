Ким Чен Ын заявил, что КНДР никогда не откажется от ядерного оружия
Как сообщает агентство «Рёнхап», на седьмой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва он обвинил США в попытках заставить Северную Корею отказаться от права на самооборону, чтобы «свергнуть режим в любое время».
По словам северокорейского лидера, никакие рестрикции не вынудят КНДР отказаться от ядерного оружия.
Ранее в МИД Северной Кореи раскритиковали Генсека ООН Антониу Гутерреша за поддержку призывов западных стран к денуклеаризации Пхеньяна.
Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты, Южная Корея и Япония нацелены совместно приступить к полной денуклеаризации Корейского полуострова.