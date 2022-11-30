«Нарушили суверенитет и безопасность»: как США провоцируют КНР в Южно-Китайском море

Китайские военно-морские силы вытеснили американский крейсер USS Chancellorsville из акватории архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Как утверждает китайская сторона, действия корабля Соединённых Штатов представляли «угрозу безопасности» региона. Однако в 7-м флоте США отвергли обвинения Пекина и заявили, что защищали «свободу судоходства». Между ВМС Китая и Соединённых Штатов регулярно происходят подобные инциденты. По словам экспертов, Вашингтон намеренно отправляет военные корабли в районы, которые КНР считает своими территориальными водами. Конечной целью США, как полагают аналитики, является втягивание Пекина в долгосрочный вооружённый конфликт, который обрушит торговые потоки через Южно-Китайское море.

ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вытеснили американский крейсер с управляемым ракетным оружием USS Chancellorsville из акватории архипелага Спратли (Наньша).

«Действия американских военных серьёзным образом нарушили суверенитет и безопасность Китая», — заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования ВС КНР Тянь Цзюньли.

По словам военачальника, поведение ВМС США представляет «угрозу безопасности» в Южно-Китайском море. Как отметил Цзюньли, Пекин расценивает проход USS Chancellorsville как «очередное неопровержимое доказательство их гегемонии в том, что касается судоходства в Южно-Китайском море и его милитаризации».

Американская сторона отвергла обвинения КНР. Военные США не отрицают присутствие крейсера в акватории Спратли, но утверждают, что корабль «отстаивал право и свободу судоходства» в Южно-Китайском море.

«Ничто из сказанного КНР нас не остановит. Заявление командования Южного военного округа НОАК — последнее в длинной череде действий КНР, направленных на то, чтобы исказить (цели. — RT) законных морских операций США и заявить о своих чрезмерных и незаконных морских притязаниях в Южно-Китайском море в ущерб соседним странам Юго-Восточной Азии», — отметили в пресс-службе 7-го флота.

В сообщении также утверждается, что Военно-морские силы США действуют в Южно-Китайском море профессионально, безопасно и в рамках международного права. Подчёркивается, что американские корабли не запрашивают уведомления или разрешения на проход в территориальные воды Спратли у других государств, включая КНР.

Крейсер USS Chancellorsville

AP

«Ударные учения»

По словам опрошенных RT экспертов, между Военно-морскими силами КНР и США регулярно происходят инциденты в Южно-Китайском море. Чаще всего американские корабли заходят в территориальные воды Тайваня, а также Спратли и соседних Парасельских островов (Сиша), пользуясь их неопределённым международным статусом.

Так, в июле Тянь Цзюньли сообщил, что американский эсминец USS Benfold без разрешения Пекина приблизился к Парасельским островам. Как заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования НОАК, китайские военные расценивают подобное поведение ВМС США как серьёзное нарушение суверенитета и безопасности республики.

Также USS Benfold был замечен у архипелага в январе нынешнего года. НОАК расценил заход эсминца в территориальные воды как провокацию. В результате ВМС и ВВС КНР взяли американский корабль на сопровождение.

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Напомним, что Спратли и Парасельские острова считаются спорными территориями. С 2013 года Пекин начал хозяйственное и военное освоение этого региона. КНР ведёт рыбный промысел и добычу полезных ископаемых, а также занимается строительством военных объектов и искусственных островов, позволяющих претендовать на экономические зоны в пределах 200 морских миль от каждого из них.

Между тем Соединённые Штаты не признают притязаний Пекина на контроль Южно-Китайского моря, расценивая политику КНР как агрессию. В Вашингтоне утверждают, что этот регион критически важен для обеспечения безопасности США.

Пентагон, помимо отдельных кораблей, регулярно направляет в Южно-Китайское море ударную группировку во главе с авианосцем USS Ronald Reagan. Она проводит в акватории «морские ударные учения, а также скоординированные тактические учения между надводными и воздушными подразделениями».

«Наше присутствие в Южно-Китайском море демонстрирует приверженность Америки идее свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона», — объяснял ранее миссию авианосца его капитан Фред Голдхаммер.

Единый фронт

Как заявил в комментарии RT директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, специалист по китайскому военно-промышленному комплексу Василий Кашин, Вашингтон стремится не допустить усиления влияния Пекина в акватории Южно-Китайского моря. По его словам, за последние годы частота военных манёвров США в этом регионе увеличилась.

«Действия американских военных кораблей, которые вызывают негодование Пекина, — это так называемое патрулирование с целью обеспечения «свободы судоходства». Оно намеренно предпринимается для демонстрации того, что США не собираются признавать притязания КНР, в том числе на исключительную экономическую зону принадлежащих Китаю искусственных островов. Делается это периодически, но по мере ухудшения американо-китайских отношений частота таких операций возрастает», — отметил Кашин.

Искусственный остров в Южно-Китайском море

AP

© Francis Malasig

Обе стороны находятся в контакте по ситуации в Южно-Китайском море. Например, министр обороны Вэй Фэнхэ и шеф Пентагона Ллойд Остин обменялись мнениями по этому вопросу во время встречи в Камбодже 22 ноября.

По итогам переговоров о каких-либо взаимных договорённостях не сообщалось. Кашин считает, что перспектива компромиссного решения по Южно-Китайскому морю между Вашингтоном и Пекином пока не просматривается.

Как полагают эксперты КНР, мнение которых приводит англоязычное китайское издание The Global Times, Соединённые Штаты всегда стремились создать в Южно-Китайском море единый фронт против Пекина. По мнению аналитиков, в состав такого альянса должны войти Япония, Австралия, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии.

С 2021 года на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) действует альянс AUKUS, в который входят США, Великобритания и Австралия. Согласно договорённостям, в рамках сотрудничества с альянсом Канберра должна получить собственный атомный подводный флот.

Пекин назвал учреждение AUKUS безответственным шагом и угрозой региональной безопасности. Кроме того, КНР негативно восприняла новую стратегическую концепцию НАТО, принятую в конце июня текущего года.

Напомним, в документе говорится, что «амбициозные цели и политика принуждения» КНР «бросают вызов... интересам, безопасности и ценностям» альянса. Также Пекин обвинил западный военный блок в попытках «подорвать основанный на правилах международный порядок».

По словам Кашина, Пекин не может игнорировать вызовы, которые затрагивают его оборонные, территориальные и экономические интересы. Как говорит эксперт, в Пекине осознают, что деятельность AUKUS и иных проамериканских альянсов в АТР будет угрожать его планам в Южно-Китайском море.

Учения китайских ВМС

globallookpress.com

«Главная важность Южно-Китайского моря связана с тем, что это основная артерия мировой торговли. Через неё идёт основной грузопоток между странами Северо-Восточной Азии, включая Китай. Она крайне важна для экспорта и импорта КНР», — подчеркнул Кашин.

Аналогичной точки зрения придерживается директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. По его словам, на фоне деградации военно-политической обстановки в АТР и Южно-Китайском море КНР наращивает возможности своих ВС.

В конце ноября издание The Global Times сообщило о завершении испытаний новых десантных кораблей НОАК типа 075 «Хайнань» и «Гуанси». Данные платформы способны взаимодействовать с авианосцами и другими военными кораблями. В комментарии изданию военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что «Хайнань» и «Гуанси» необходимы Пекину для защиты территориальной целостности и суверенитета в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море.

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Как отметил Маслов в комментарии RT, КНР продолжает наращивать военную мощь для защиты своих интересов в Южно-Китайском море и пресечения провокаций США. По словам эксперта, Пекин уже превзошёл Вашингтон по количеству надводных кораблей, которые НОАК может оперативно развернуть в Южно-Китайском море.

«Тем не менее я бы не стал недооценивать американские военные возможности. У США есть ресурсы, чтобы регулярно осуществлять миссии по обеспечению «свободы судоходства». В ответ, как мне представляется, НОАК будут действовать всё жёстче. Китайские ВМС могут начать принуждать американские корабли прекращать ход. Нельзя исключать и задержание каких-то вспомогательных американских плавсредств», — рассуждает собеседник RT.

При этом, как полагает Маслов, Китаю невыгоден вооружённый конфликт в Южно-Китайском море, особенно если он приобретёт затяжной характер.

«Я думаю, что США хотят втянуть Китай в долгосрочный конфликт, который обрушит торговые потоки через Южно-Китайское море. Пекину это грозит большими экономическими проблемами, и он стремится избежать такого сценария», — заключил Маслов.