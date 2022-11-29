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В США опровергли заявление Китая о вторжении американского крейсера в воды КНР

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Седьмой флот США опроверг заявление Китая о вторжении американского ракетного крейсера Chancellorsville в китайские воды.
В США опровергли заявление Китая о вторжении американского крейсера в воды КНР
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  • © Stocktrek Images

«Заявление КНР об этой миссии ложно», — говорится в официальном сообщении американской стороны.

В США уточнили, что крейсер проводил операцию «по обеспечению свободы судоходства» и продолжил действовать в водах, где действует принцип свободы открытого моря, в соответствии с международным правом.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя Южной зоны боевого командования НОАК Тянь Цзюньли сообщало, что ракетный крейсер Chancellorsville вторгся в воды, прилегающие к островам Наньша в Южно-Китайском море.

28 августа агентство Reuters сообщило о проходе двух кораблей ВМС США — Chancellorsville и Antietam — через Тайваньский пролив впервые после роста напряжённости в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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