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Лавров предположил, что будущая линия обороны НАТО может пройти по Южно-Китайскому морю

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Следующая линия обороны НАТО может пройти по Южно-Китайскому морю, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он напомнил о постоянном продвижении сил альянса на восток после исчезновения СССР. По словам Лаврова, НАТО «обороняется в сотнях и тысячах километров от той линии, которая была всем понятна».

«Просто решают: вот теперь мы будем обороняться здесь. Они объявили, что НАТО теперь отвечает за безопасность Индо-Тихоокеанского региона, то есть следующей линией обороны НАТО будет Южно-Китайское море, у меня нет никаких сомнений», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее Лавров заявил, что AUKUS намерен продвигать интересы НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.

По его словам, пытаясь возродить однополярную модель под лозунгом «порядка, основанного на правилах», Запад повсюду насаждает разделительные линии в духе блоковой конфронтации: «либо с нами, либо против нас». 

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