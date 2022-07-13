Китайские военные обвинили эсминец США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша

Эсминец Соединённых Штатов USS Benfold без разрешения Пекина выполнил заход в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. Об этом сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.

Его заявление приводит РИА Новости.

Тянь Цзюньли заявил, что подобные действия американской стороны являются серьёзным нарушением суверенитета и безопасности Китая, а также подрывают мир и стабильность в регионе.

Кроме того, он назвал такие действия нарушением международного права и доказательством того, что Вашингтон пытается милитаризовать Южно-Китайское море.

В Китае добавили, что США являются «разрушителем мира и стабильности в регионе».

В апреле китайская армия заявила протест из-за прохода эсминца США USS Sampson через Тайваньский пролив.