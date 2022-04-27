Армия КНР заявила протест из-за прохода эсминца США через Тайваньский пролив

Проход ракетного эсминца США USS Sampson через Тайваньский пролив подрывает региональную стабильность, говорится в заявлении официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

«США не в первый раз совершают подобные провокационные действия, посылая ошибочные сигналы силам, выступающим за «независимость Тайваня», чем сознательно подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе», — цитирует РИА Новости заявление.

Отмечается, что китайские военные организовали сопровождающее наблюдение за эсминцем.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь заявил, что недавний визит конгрессменов США на Тайвань подрывает политическую базу китайско-американских отношений.