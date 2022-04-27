Посольство КНР: США должны быть осторожными в вопросе о Тайване

США должны быть осмотрительными в своих выражениях и действиях по Тайваню, заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Мы призываем США добросовестно придерживаться принципа «одного Китая» и положений трёх совместных китайско-американских коммюнике, быть осторожными в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу», — цитирует ТАСС пресс-секретаря.

Он отметил, что это поможет не нанести ущерб отношениям между США и Китаем и сохранить стабильность.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь заявил, что недавний визит конгрессменов США на Тайвань подрывает политическую базу китайско-американских отношений.

В пресс-службе Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР также сообщили, что армия Китая проведёт военные учения в районе Тайваня в ответ на провокационные действия США.