Посольство КНР: США должны быть осторожными в вопросе о Тайване
«Мы призываем США добросовестно придерживаться принципа «одного Китая» и положений трёх совместных китайско-американских коммюнике, быть осторожными в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу», — цитирует ТАСС пресс-секретаря.
Он отметил, что это поможет не нанести ущерб отношениям между США и Китаем и сохранить стабильность.
Ранее официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь заявил, что недавний визит конгрессменов США на Тайвань подрывает политическую базу китайско-американских отношений.
В пресс-службе Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР также сообщили, что армия Китая проведёт военные учения в районе Тайваня в ответ на провокационные действия США.