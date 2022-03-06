Госдеп расскажет журналистам Японии об «угрозах безопасности на море» из-за России и Китая

Посольство США в Токио инициирует программу по обучению японских журналистов для «содействия более чёткому пониманию» угроз безопасности на море, якобы исходящих от России и Китая. С документом ознакомился RT.

«Для содействия более чёткому пониманию реальной ситуации посольство США в Японии намерено пригласить специально отобранную группу влиятельных журналистов для участия в программе обмена США, посвящённой угрозам безопасности на море и тому, как американо-японский альянс способствует миру и безопасности в регионе», — говорится в описании гранта.

Там отмечается, что в октябре 2021 года объединённая флотилия в составе десяти китайских и российских военных кораблей прошла через пролив Цугару, разделяющий основную часть Японии и остров Хоккайдо, а затем продолжила движение через пролив у южного побережья префектуры Кагосима на острове Кюсю, в итоге обогнув Японию.

Авторы документа утверждают, что, несмотря на эти «тревожные обстоятельства», японская общественность в целом «не осознаёт необходимости неотложных действий, направленных на противостояние угрозам».

«Участвуя в информационных семинарах, журналисты из региональных изданий со всей Японии получат более глубокое представление об усилиях КНР и России, связанных с проецированием силы, дестабилизацией Индо-Тихоокеанского региона, а также контролированием и милитаризацией Арктики», — отмечается в документе.

Комментируя эту инициативу, директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT заявил, что обучение японских журналистов сведётся к продвижению политики США по затронутым вопросам.

«Под видом выделения грантов происходит на самом деле рекрутизация представителей медиасообщества, тех, кто падок на славу, на деньги, и включение их в орбиту влияния США для распространения необходимой им информации по существующим процессам. Вызывает сожаление, что подобного рода вещи происходят так открыто», — рассказал эксперт.

Он выразил надежду, что японское гражданское общество «сможет отличить зёрна от плевел и проявит некоторую суверенность, не позволяя США вербовать японских журналистов».

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