КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15»
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Ракета достигла высоты 5768,5 км. Она успешно поразила условную цель в Японском море», — говорится в сообщении.
Время полёта ракеты составило 4015 секунд.
Отмечается, что запуск ракеты не был предварительно запланирован.
Днём ранее КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.
Ранее в американском командовании заявили, что пуск ракеты КНДР не представляет угрозы для США и региона.