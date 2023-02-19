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КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15»

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Военные КНДР в субботу, 18 февраля, запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», которая пролетела 989 км.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Ракета достигла высоты 5768,5 км. Она успешно поразила условную цель в Японском море», — говорится в сообщении.

Время полёта ракеты составило 4015 секунд.

Отмечается, что запуск ракеты не был предварительно запланирован.

Днём ранее КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Ранее в американском командовании заявили, что пуск ракеты КНДР не представляет угрозы для США и региона.

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