Американское командование: пуск ракеты КНДР не представляет угрозы для США и региона

В Индо-Тихоокеанском командовании ВС США сообщили, что Соединённым Штатам известно о ракетном пуске КНДР, при этом непосредственной угрозы для территории страны и её союзников в регионе он не нёс.

В сообщении, которое передаёт ТАСС, отмечается, что США осведомлены о пуске баллистической ракеты КНДР и ведут консультации с Северной Кореей, Японией и другими союзниками в регионе.

«Соединённые Штаты осуждают эти действия и призывают КНДР воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих и незаконных действий», — сказано в заявлении.

Уточняется, что инцидент не несёт непосредственной угрозы для американских служащих или территории и союзников.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на военных сообщило, что КНДР запустила, вероятно, баллистическую ракету в сторону Японского моря.

В японском Министерстве обороны заявили, что запущенная из КНДР ракета была способна достичь континентальной территории США.