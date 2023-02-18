Американское командование: пуск ракеты КНДР не представляет угрозы для США и региона
- AP
В сообщении, которое передаёт ТАСС, отмечается, что США осведомлены о пуске баллистической ракеты КНДР и ведут консультации с Северной Кореей, Японией и другими союзниками в регионе.
«Соединённые Штаты осуждают эти действия и призывают КНДР воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих и незаконных действий», — сказано в заявлении.
Уточняется, что инцидент не несёт непосредственной угрозы для американских служащих или территории и союзников.
Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на военных сообщило, что КНДР запустила, вероятно, баллистическую ракету в сторону Японского моря.
В японском Министерстве обороны заявили, что запущенная из КНДР ракета была способна достичь континентальной территории США.