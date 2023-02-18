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Минобороны Японии: запущенная из КНДР ракета была способна достичь территории США

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Запущенная из КНДР ракета была способна достичь континентальной территории США, заявили в японском Министерстве обороны.
Минобороны Японии: запущенная из КНДР ракета была способна достичь территории США
  • РИА Новости

«Согласно нашей оценке, возможная дальность полёта этой МБР превышала 14 тыс. км, в связи с чем она была способна достичь континентальной территории США», — сказал японский министр обороны Ясукадзу Хамада, слова которого приводит ТАСС.

Ранее КНДР запустила, вероятно, баллистическую ракету в сторону Японского моря.

После этого ракета, предположительно, упала внутри исключительной экономической зоны Японии.

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