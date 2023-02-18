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Kyodo: выпущенная КНДР ракета, предположительно, упала в экономической зоне Японии

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Выпущенная КНДР ракета, предположительно, упала внутри исключительной экономической зоны Японии, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на японского премьер-министра Фумио Кисиду.
Kyodo: выпущенная КНДР ракета, предположительно, упала в экономической зоне Японии
  • AP

Отмечается, что Кисида распорядился обеспечить безопасность кораблей и самолётов в регионе.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила, вероятно, баллистическую ракету в сторону Японского моря.

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