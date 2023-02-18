Kyodo: выпущенная КНДР ракета, предположительно, упала в экономической зоне Японии

Выпущенная КНДР ракета, предположительно, упала внутри исключительной экономической зоны Японии, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на японского премьер-министра Фумио Кисиду.

Отмечается, что Кисида распорядился обеспечить безопасность кораблей и самолётов в регионе.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила, вероятно, баллистическую ракету в сторону Японского моря.