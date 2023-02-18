«Рёнхап»: КНДР, предположительно, запустила ракету с аэропорта Сунан в Пхеньяне

КНДР 18 февраля, предположительно, запустила ракету большой дальности с аэропорта Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря, сообщил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

«Наши военные сегодня, 18 февраля, примерно в 17:22 (11:22 мск) засекли пуск Северной Кореей, предположительно, баллистической ракеты большой дальности из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря», — говорится в сообщении, которое приводит агентство «Рёнхап».

Отмечается, что военные анализируют данные о полёте ракеты в сотрудничестве с США.

Ранее сообщалось со ссылкой на южнокорейских военных, что КНДР запустила, вероятно, баллистическую ракету в сторону Японского моря.