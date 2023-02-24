МИД КНДР заявил, что продолжение провокаций США может быть расценено как объявление войны
- AP
Об этом заявил директор департамента МИД Северной Кореи Квон Чжон Гын.
«Продолжение провокационных действий, враждебности по отношению к КНДР... может быть расценено как объявление войны», — цитирует его ТАСС.
По его словам, для деэскалации напряжённости на Корейском полуострове Соединённые Штаты должны отказаться от развёртывания стратегических средств и направленных против КНДР военных учений с Южной Кореей.
Ранее агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ сообщало, что КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет.
Как заявлял помощник Генсека ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари, ситуация на Корейском полуострове продолжает развиваться в неверном направлении.