МИД КНДР заявил, что продолжение провокаций США может быть расценено как объявление войны

Продолжение провокационных действий в отношении КНДР со стороны США может быть расценено как объявление войны.

Об этом заявил директор департамента МИД Северной Кореи Квон Чжон Гын.

«Продолжение провокационных действий, враждебности по отношению к КНДР... может быть расценено как объявление войны», — цитирует его ТАСС.

По его словам, для деэскалации напряжённости на Корейском полуострове Соединённые Штаты должны отказаться от развёртывания стратегических средств и направленных против КНДР военных учений с Южной Кореей.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ сообщало, что КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет.

Как заявлял помощник Генсека ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари, ситуация на Корейском полуострове продолжает развиваться в неверном направлении.