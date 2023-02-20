В ООН заявили, что ситуация на Корейском полуострове движется в неправильном направлении

Ситуация на Корейском полуострове продолжает развиваться в неверном направлении, заявил помощник Генсека ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари.

Об этом, как пишет РИА Новости, Хиари сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

«Ситуация на Корейском полуострове продолжает развиваться в неправильном направлении», — констатировал он.

Хиари указал на рост напряжённости в регионе из-за цикла «действий и противодействий».

Ранее КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.

В связи с этим Южная Корея ввела санкции против КНДР.