В МИД КНДР призвали ООН потребовать прекращения совместных учений США и Южной Кореи

Замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген призвал ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и Южной Кореи, которые усиливают напряженность на полуострове.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

«ООН и международное сообщество должны будут решительно призвать США и Южную Корею немедленно прекратить свои провокационные высказывания», — сказал Ким Сон Ген.

По его словам, США и Южная Корея своими действиями «чрезвычайно накаляют обстановку» на Корейском полуострове.

Северокорейский дипломат добавил, что Вашингтон и Сеул безответственно повышают уровень конфронтации.

Ранее атомная подлодка США прибыла в Южную Корею с визитом.

Также сообщалось, что Южная Корея и США проведут совместные учения с 13 по 23 марта.

На прошлой неделе МИД КНДР заявил, что продолжение провокаций США может быть расценено как объявление войны.