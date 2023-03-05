В МИД КНДР призвали ООН потребовать прекращения совместных учений США и Южной Кореи
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.
«ООН и международное сообщество должны будут решительно призвать США и Южную Корею немедленно прекратить свои провокационные высказывания», — сказал Ким Сон Ген.
По его словам, США и Южная Корея своими действиями «чрезвычайно накаляют обстановку» на Корейском полуострове.
Северокорейский дипломат добавил, что Вашингтон и Сеул безответственно повышают уровень конфронтации.
Ранее атомная подлодка США прибыла в Южную Корею с визитом.
Также сообщалось, что Южная Корея и США проведут совместные учения с 13 по 23 марта.
На прошлой неделе МИД КНДР заявил, что продолжение провокаций США может быть расценено как объявление войны.