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«Рёнхап»: Южная Корея и США проведут совместные учения с 13 по 23 марта

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Военные Республики Корея и США проведут совместные командно-штабные учения Freedom Shield, основанные на компьютерной симуляции, с 13 по 23 марта.

Об этом сообщает агенство «Рёнхап».

«Эти совместные учения ещё больше укрепят возможности реагирования альянса», — говорится в сообщении.

Также в рамках учений будет проведена отработка действий по управлению в кризисных ситуациях.

Отмечается, что Северная Корея решительно выступает против этих учений. 

Ранее Южная Корея и США провели совместные учения в ответ на пуск ракеты КНДР.

Также сообщалось, что атомная подлодка США прибыла в Южную Корею с визитом.

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