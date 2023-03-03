«Рёнхап»: Южная Корея и США проведут совместные учения с 13 по 23 марта

Военные Республики Корея и США проведут совместные командно-штабные учения Freedom Shield, основанные на компьютерной симуляции, с 13 по 23 марта.

Об этом сообщает агенство «Рёнхап».

«Эти совместные учения ещё больше укрепят возможности реагирования альянса», — говорится в сообщении.

Также в рамках учений будет проведена отработка действий по управлению в кризисных ситуациях.

Отмечается, что Северная Корея решительно выступает против этих учений.

Ранее Южная Корея и США провели совместные учения в ответ на пуск ракеты КНДР.

Также сообщалось, что атомная подлодка США прибыла в Южную Корею с визитом.