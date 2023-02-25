ВМС США: атомная подлодка США прибыла в Южную Корею с визитом

Американская атомная подлодка прибыла в Южную Корею с визитом, сообщили представители Тихоокеанского флота США.

«Springfield — одна из подлодок класса «Лос-Анджелес», на постоянной основе дислоцированная на Гуаме, регулярно действует в районе операций 7-го флота США, проводя операции по обеспечению безопасности на море и поддерживая интересы национальной безопасности», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что подлодка прибыла с «запланированным визитом» в порт Пусан.

Как заявлял ранее помощник Генсека ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари, ситуация на Корейском полуострове продолжает развиваться в неверном направлении.

Директор департамента МИД Северной Кореи Квон Чжон Гын сообщал, что продолжение провокационных действий в отношении КНДР со стороны США может быть расценено как объявление войны.