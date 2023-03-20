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Ким Чен Ын заявил, что в КНДР должны быть готовы к использованию ядерного оружия

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Северная Корея должна быть готова к использованию ядерного оружия для предотвращения войны в любой момент, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Он адресовал эти слова прежде всего США и Южной Корее, обвинив государства в увеличении количества масштабных учений с привлечением американских ядерных сил.

«Чем больше военные учения расширяются, тем более непоправимой становится угроза», — говорится в заявлении северокорейского лидера.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея договорились расширить масштабы совместных учений в 2023 году.

Также стало известно о запуске баллистической ракеты в сторону Японского моря со стороны КНДР.

Впоследствии военные уточнили, что баллистическая ракета малой дальности была выпущена из района полигона Тончханни.

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