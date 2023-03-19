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«Рёнхап»: КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности

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Выпущенная со стороны КНДР баллистическая ракета малой дальности была выпущена из района полигона Тончханни, заявили южнокорейские военные.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Усиливая мониторинг и бдительность в подготовке к возможным дополнительным провокациям, наши вооруженные силы поддерживают состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с Соединёнными Штатами», — говорится в сообщении Объединённого комитета начальников штабов (JCS).

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных сообщало о запуске баллистической ракеты в сторону Японского моря со стороны КНДР.

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