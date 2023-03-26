RMF FM: Польша выставила ЕС счета на €2 млрд за переданное Украине оружие

Польша выставила Евросоюзу счета на €2 млрд за вооружения, переданные Украине, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Мы выставили счета на два миллиарда евро, и это очень хорошая новость для Польши», — сказал Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM.

По его словам, данные средства Польша потратит на приобретение современного оружия и военной техники.

Он отметил, что на данный момент за поставки оружия Киеву, Варшава получила от ЕС не более €200 млн.

Ранее Моравецкий заявил, что Германия должна оказывать более активную поддержку киевскому режиму.