RMF FM: Польша выставила ЕС счета на €2 млрд за переданное Украине оружие
«Мы выставили счета на два миллиарда евро, и это очень хорошая новость для Польши», — сказал Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM.
По его словам, данные средства Польша потратит на приобретение современного оружия и военной техники.
Он отметил, что на данный момент за поставки оружия Киеву, Варшава получила от ЕС не более €200 млн.
Ранее Моравецкий заявил, что Германия должна оказывать более активную поддержку киевскому режиму.