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Премьер Польши Моравецкий заявил, что Германия должна отправлять Украине больше оружия

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Германия должна оказывать более активную поддержку киевскому режиму, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Премьер Польши Моравецкий заявил, что Германия должна отправлять Украине больше оружия
  • AP

«Германия должна послать больше оружия, послать больше боеприпасов и дать больше денег Украине, потому что это самая богатая и самая большая страна на сегодняшний день», — заявил Моравецкий в интервью Politico.

По его мнению, Берлин оказался не так щедр по отношению к украинским властям, как пытается продемонстрировать.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус анонсировал поставку 18 немецких и трёх португальских танков Leopard 2 модели A6 вместе с бригадами в марте для Украины.

Как отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг, риск эскалации украинского конфликта для альянса несопоставим с риском победы России.

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