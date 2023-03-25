Премьер Польши Моравецкий заявил, что Германия должна отправлять Украине больше оружия

Германия должна оказывать более активную поддержку киевскому режиму, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Германия должна послать больше оружия, послать больше боеприпасов и дать больше денег Украине, потому что это самая богатая и самая большая страна на сегодняшний день», — заявил Моравецкий в интервью Politico.

По его мнению, Берлин оказался не так щедр по отношению к украинским властям, как пытается продемонстрировать.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус анонсировал поставку 18 немецких и трёх португальских танков Leopard 2 модели A6 вместе с бригадами в марте для Украины.

Как отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг, риск эскалации украинского конфликта для альянса несопоставим с риском победы России.